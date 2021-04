In questi giorni tramite social Marvin Vettori sta facendo di tutto per provocare il campione dei pesi medi Israel Adesanya. Lo scopo è davvero molto chiaro: attirare l’attenzione del campione mondiale e spingere la UFC a concedere ai due un rematch che praticamente si sta già vendendo da solo. Vettori, che ama molto la tattica del trash talking, sta infatti spingendo molto sui social per prendere in giro il lottatore avversario. E questa volta, con un fotomontaggio graficamente molto ilare, l’atleta italiano ha addirittura citato un film molto famoso. Si tratta di Shining, capolavoro di Stanley Kubrick con Jack Nicholson.

UFC, Marvin Vettori cita Shining per provocare Adesanya

Vettori infatti ha pubblicato una foto molto divertente sui social che ritrae una nota scena del film. Il personaggio di Nicholson, impazzito, cerca di uccidere la moglie nascosta in bagno abbattendo la porta con un’ascia. Le inquadrature ritratte durante il film hanno fatto la storia del cinema e Vettori le “reintrepreta”. L’italiano è infatti un Nicholson pronto a sbucare dalla porta, mentre Adesanya la spaventatissima Shelley Duvall.

La didascalia del post è altrettanto chiara: “Il mio nome è sul tuo tavolo, piccolo ragazzo cattivo”. Ecco l’ironico post di Marvin Vettori su Twitter:

Vettori dunque spinge insistentemente per un match contro Adesanya. Dopo aver vinto tutti gli ultimi 5 incontri il ragazzo punta a prendersi la rivincita contro l’ultimo uomo in grado di batterlo nella promotion di Dana White. Potenzialmente, però, nella lotta per il titolo lo spauracchio può essere l’ex interim champion Robert Whittaker, specie dopo la dominante performance contro Kelvin Gastelum.

