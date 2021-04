L’AEW Dynamite report di oggi promette grande spettacolo: annunciati ben 6 incontri di alto livello, e mentre Jim Ross intervisterà il Pinnacle di MJF sulle prossime mosse nella guerra all’Inner Circle avremo anche il ritorno di Jon Moxley & Eddie Kingston decisi a prendersi una rivincita sull’Elite.

It (was) wednesday night…and You know what It means!

Le grafiche ci ricordano i due match titolati che avremo stasera: Tay Conti sfida Hikaru Shida per il titolo femminile, mentre il TNT Championship è in palio tra il campione Darby Allin e Jungle Boy!

AEW Dynamite report 21/04/2021

Hangman Page sottomette Ricky Starks e si conferma in testa al ranking, a fine match il Team Taz lo attacca ma viene messo in fuga dal Dark Order

Penta El Zero Miedo supera Trent? grazie all’intervento del suo nuovo accompagnatore Alex Abrahantes, che prima distrae il membro dei Best Friends e poi lo colpisce con il microfono

MJF ribadisce la superiorità del Pinnacle sull’Inner Circle e ricorda di aver già sconfitto Chris Jericho

Hikaru Shida sconfigge Tay Conti e conserva l’AEW Women’s Championship al termine di un ottimo match e viene sfidata poi da Britt Baker

L’Inner Circle sul ring, con Chris Jericho che ricorda a tutti l’appuntamento del 5 maggio con Blood & Guts quando ci sarà la sfida al Pinnacle

QT Marshall batte Billy Gunn via Cutter grazie all’intervento decisivo di Anthony Ogogo, Dustin Rhodes interviene per sfidare QT ma si trova ai ferri corti con un altro dei suoi accoliti, Nick Comoroto

