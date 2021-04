Inizialmente ritiratosi dopo un difficile recupero per via del COVID-19, Khamzat Chimaev ha poi annunciato il ritorno per continuare a portare avanti la sua streak di risultati e provare a raccogliere, come molti credono possa fare, l’eredità di Khabib Nurmagomedov nel mondo delle MMA e in UFC. Intervistato da ESPN, Chimaev ha puntato l’asticella molto molto in alto, spiegando di voler diventare per le arti marziali miste ciò che Mike Tyson e Muhammad Alì sono stati per la boxe.

UFC, Khamzat Chimaev si ritiene il Mike Tyson e il Muhammad Alì delle MMA

“Quando sono tornato nel mio paese tutti mi hanno aiutato e ho dovuto affrontare un’operazione particolare, non saprei nemmeno come spiegarla. Ora però sto molto meglio. Non posso aspettare, peso più di 93 kg e mi sento già più forte. Ho iniziato ad allenarmi con il mio team e troverò certamente un avversario da distruggere. Sto bene e ho voglia di abbattere qualcuno e guadagnarmi un po’ d soldi” ha spiegato inizialmente Chimaev.

Il daghestano naturalizzato svedese ha poi parlato della sua carriera in UFC e della percezione di sé stesso nel mondo delle MMA: “Ho combattuto solo 3 volte in UFC e non ho nemmeno mostrato il mio pieno potenziale. La gente continua a credere che io affronti solo fighter di basso livello. Quindi devo dimostrare a queste persone che posso distruggere chiunque e vincere la cintura della mia categoria. Sono il Mike Tyson e il Muhammad Alì delle MMA” ha poi concluso. Azzardando dunque due paragoni che richiederanno eccellenza assoluta per risultare poi realmente veritieri. Ora non resta che capire chi sarà il prossimo avversario di Khamzat Chimaev e, soprattutto, quando effettivamente tornerà a lottare.

