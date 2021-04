Questo weekend andrà in scena per quanto concerne le MMA il PPV UFC 261: Usman vs Masvidal, con appunto il match per il titolo dei pesi welter che farà da main event per l’appuntamento. Oltre Usman vs Masvidal ci saranno anche altri due incontri titolati a tema femminile: Valentina Shevchenko affrontare Jessica Andrade mentre Zhang Weili difenderà la sua cintura contro Rose Namajunas.

UFC 261: Usman vs Masvidal, dove vedere in tv e in streaming

Ovviamente l’evento avrà una garantita copertura televisiva, anche in Italia. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e l’estero, per guardare lo show bisognerà abbonarsi (a 9,99 euro al mese) a UFC Fight Pass, cioè il portale attraverso il quale la UFC trasmette i propri eventi. Lo show verrà ovviamente trasmesso in lingua originale.

Per guarda invece il PPV con commento di telecronaca in italiano sarà necessario – sempre al prezzo di 9,99 euro mensili – abbonarsi a DAZN, che detiene i diritti televisivi per gli eventi UFC. In questo caso però sarà visibile soltando la card principale e non quelle preliminari.

Di seguito, ecco dunque l’intera card (con relativi pronostici americani) di UFC 261: Usman vs Masvidal, prossimo evento della promotion capitanata da Dana White.

Preliminary card

Randy Brown -160 vs. Alex Oliveira +135, welterweight

Dwight Grant -220 vs. Stefan Sekulic +180, welterweight

Brendan Allen -140 vs. Karl Roberson +120, middleweight

Patrick Sabatini -230 vs. Tristan Connelly +190, featherweights

Danaa Batgerel -180 vs. Kevin Natividad +155, bantamweight

Qileng Aori -110 vs. Jeffrey Molina -110, flyweight

Johnny Munoz -300 vs. Jamey Simmons +240, bantamweights

Rong Zhu -240 vs. Kazula Vargas +200, lightweight

Ariane Carnelossi -195 vs. Na Liang +165, women’s strawweight

Main card

Kamaru Usman (c) -420 vs. Jorge Masvidal +330, welterweight championship

Weili Zhang (c) -190 vs. Rose Namajunas +160, women’s strawweight championship

Valentina Shevchenko (c) -420 vs. Jessica Andrade +330, women’s flyweight championship

Chris Weidman -120 vs. Uriah Hall +100, middleweight

Jimmy Crute -195 vs. Anthony Smith +165, light heavyweight

