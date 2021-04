Nel corso dell’ultimo episodio del podcast The New Day: Feel the Power che conduce insieme agli ex compagni di team Xavier Woods e Kofi Kingston, Big E ha risposto con entusiasmo alla domanda di un fan che gli chiedeva quale fosse il suo dream match indicando come avversario il leggendario Goldberg.

“Sarebbe contro il solo e unico GOLDBERG! Non voglio sentire parlare di ritmo, di salti mortali, non mi interessa niente di tutto questo. Avete capito? Volete un grande match? Voglio vedere due uomini grandi e grossi che si menano. Questo è il motivo per cui sono qui, per questo guardavo il wrestling da bambino. Volete i vostri match a 5 stelle? Volete i classici di mezz’ora? Non fa per me. Uomini grandi e grossi che si menano duramente, questo è quello che voglio!”

La risposta di The Man è arrivata a stretto giro di posta durante l’ultimo episodio di The Bump: consapevole di essere l’idolo di Big E, ha affermato di non vedere alcun motivo per cui l’ex Intercontinental Champion non dovrebbe essere accontentato.

“Potrebbe essere interessante? Penso che la risposta sia assolutamente si, penso che Big E potrebbe tirare fuori da me alcune cose che farei per renderlo orgoglioso di me. Anche perché io e lui abbiamo una storia.”

Ecco quindi il racconto di Goldberg che incontra un giovanissimo Big E, un momento che The Man ricorda perfettamente.

“L’unico match che mi sono perso in WCW è stato un giorno in cui li ho chiamati perché avrei perso l’aereo. Dovevo firmare autografi e sarei rimasto fino a che non avrei accontentato tutti i fan. E Big E era uno dei bambini per cui sono rimasto. Ok? Quindi non dimenticherò mai la sua faccia e non dimenticherò mai quel giorno. E il fatto di aver fatto buona impressione in qualcuno che ha avuto così tanto successo in quello che fa è un onore e un privilegio per me. Salire sul ring con lui sarebbe fantastico.”

Gli ingredienti per un match tra Big E e Goldberg a questo punto ci sono tutti: la WWE raccoglierà l’assist trasformando il sogno in realtà?