Lione Lilla è il big match assoluto di questa 34esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che sarà determinante nel decidere chi alzerà il titolo di campione di Francia.

L’analisi di Lione Lilla

Il Lione sta senza dubbio vivendo una delle migliori stagioni degli ultimi 5 anni: al momento, infatti, la squadra di Rudi Garcia occupa un eccellente quarto posto, a soli 3 punti dalla vetta, occupata proprio dal Lilla, e sembra avere tutte le carte in regole per ritornare a vincere il titolo di campione di Francia a 13 anni dall’ultima volta. Merito soprattutto dell’ex allenatore della Roma, che è riuscito a costruire una squadra solida ma offensivamente pericolosissima, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. Il Lilla, tuttavia, sta vivendo una stagione addirittura migliore rispetto al Lione.

Il Lilla, infatti, arriva in piena forma a questo scontro importantissimo: la squadra di Galtier, infatti, si sta confermando come una delle realtà più solide e piacevoli del calcio francese, anche se in pochi avrebbero scommesso su una squadra dalla rosa così giovane e inesperta. Vincendo contro il Lione, inoltre, la giovane squadra francese potrebbe ulteriormente abbassare il morale del PSG, che al momento occupa il secondo posto, ad appena un punto da Yilmaz e compagni. i 3 punti, quindi, sono praticamente d’obbligo.

I pronostici di Lione Lilla

Lione Lilla è una partita che, per quanto si preannuncia combattuta, potrebbe non riservare troppe emozioni ai telespettatori: questo perché nessuna delle due squadre vorrà esporsi troppo, dato che anche un solo gol potrebbe estrometterle dalla corsa al titolo. Considerata la determinazione della squadra di Galtier, il nostro consiglio non può che andare all’Over 0,5 del Lilla. Come giocata HARD, invece, puntate sull’X2. Per quanto concerne i marcatori, infine, andate con sicurezza su Yilmaz, che da bomber navigato vorrà regalare il titolo al suo club.

Giocata EASY: Over 0,5 Trasferta

Giocata HARD: X2

Marcatore: Yilmaz

Possibile risultato: 0-1

Le probabili formazioni

LIONE (4-3-3): Anthony Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio; Aouar, Thiago Mendes, Paquetá; Slimani, Depay, Toko Ekambi. All. Garcia.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Botman, Fonte, Bradaric; Ikone, Xeka, André, Bamba; Yilmaz, David. All. Galtier.

