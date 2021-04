Liverpool Newcastle è uno dei match più attesi di questa 33esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita importantissima.

L’analisi di Liverpool Newcastle

Il Liverpool ha vissuto fino ad ora un anno altalenante, uno dei peggiori della gestione Klopp, tanto che al momento la squadra occupa un deludentissimo settimo posto. I risultati negativi, infatti, non hanno ai Reds permesso di mantenersi in scia con Manchester City e Manchester United, che ormai si sono allontanate troppo. Nelle ultime partite, tuttavia, Salah e compagni sembrano essersi ripresi, tanto che sono 10 i punti conquistati nelle ultime 4 partite: contro il Newcastle, quindi, potrebbe arrivare un’altra vittoria. Il girone d’andata del Newcastle è stato assolutamente deludente, con la squadra allenata da Bruce che non è riuscita a dare continuità ai buoni risultati ottenuti nelle prime giornate. E il girone di ritorno, almeno fino ad ora, non è stato molto diverso. Ciononostante, i Magpies possono contare su una rosa di buon livello, in cui spiccano Wilson, Joelinton e Saint-Maximin, che rappresenterà il pericolo più grande per la difesa di Moyes. La continuità, però, non è di casa a Newcastle upon Tyne e, benché Bruce venga da 3 risultati utili consecutivi, il Liverpool potrebbe rappresentare un ostacolo decisamente arduo da superare.

I pronostici di Liverpool Newcastle

Liverpool Newcastle è uno dei match più interessanti di questo turno di Premier League, ma, allo stesso tempo, è anche una delle partite dall’esito più prevedibile, vedendo contrapposte due squadre che hanno rose con obbiettivi e qualità completamente diverse: per questo motivo, i nostri consigli non possono che andare a favore dei Reds. Puntate, quindi, sull’1+Over 1,5 e sull’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, invece, il nostro consiglio va a Salah, leader tecnico dei Reds.

Giocata EASY: 1+Over 1,5

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Salah

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

NEWCASTLE (4-5-1): Darlow; Manquillo, Schar, Clark, Lewis; Almiron, Hayden, Shelvey, Longstaff, Saint-Maximin; Wilson. All. Bruce.

