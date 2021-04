Metz PSG è uno dei match più interessanti di questa 34esima giornata di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e fondamentale per i ragazzi di Pochettino.

Il Metz ha dimostrato, negli ultimi tempi, di essere una squadra ancora fragile: il 4-0 subito dal Monaco due turni fa parla infatti chiaro, anche se la stagione della squadra guidata da Antonetti è stata tutt’altro che deludente fino ad ora, motivo per cui questa partita potrebbe rivelarsi piuttosto complicata per i ragazzi di Pochettino. Dopotutto, Yade e compagni non hanno assolutamente nulla da perdere, e fermare i campioni in carica potrebbe essere un risultato straordinario per il Metz.

Il PSG, tuttavia, deve puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. Ciononostante, benché il percorso in Champions sia stato fino ad ora fantastico, in campionato la fatica non è stata poca, tanto che al momento il primo posto è occupato dal Lilla. Per questo motivo, Mbappé e compagni dovranno assolutamente vincere anche contro il Metz, anche perché un pareggio potrebbe avere conseguenze gravissime.