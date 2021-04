Real Madrid Betis è uno dei match più interessanti di questa 32esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Real Madrid Betis

Il Real Madrid ha vissuto una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. Al momento, invece, la squadra guidata da Zidane occupa attualmente il secondo posto in campionato, ad appena 3 punti dall’Atletico Madrid: la vittoria ottenuta nel Clasico, dopotutto, non può non aver caricato Benzema e compagni, che dopo aver strabattuto anche il Cadice sono chiamati a confermarsi anche contro il Betis, una delle formazioni che più ha stupito in questo girone di ritorno.

La squadra allenata da Pellegrini, dopotutto, è inaspettatamente tornata a sognare in grande: dopo un inizio di stagione estremamente incostante, il Betis si è stabilizzato nella parte alta della classifica, tanto che al momento occupa il sesto posto in classifica, ad appena 1 punto da una Real Sociedad che negli ultimi tempi ha raccolto quasi solamente delusioni. Una vittoria, quindi, potrebbe permettere a Fekir e Canales di sognare davvero in grande, anche se il Real Madrid rappresenta un ostacolo proibitivo e senza dubbio insormontabile.

I pronostici di Real Madrid Betis

Real Madrid Betis è una delle partite più interessanti di questo turno di LaLiga, dato che vede contrapposte due squadre che lotteranno fino alla fine per ottenere i rispettivi obbiettivi, anche se, in questo caso, la superiorità tecnica dei blancos rischia di fare tutta la differenza del mondo: per questo motivo, il nostro consiglio va al Multigol Casa 2-4. Come giocata HARD, invece, ci sbilanciamo su un 1X+Esito Gol, dato che la squadra di Pellegrini potrebbe “bucare” la porta di Courtois in almeno un’occasione. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Benzema, autore sin qui di una stagione stellare, la migliore degli ultimi anni.

Giocata EASY: Multigol Casa 2-4

Giocata HARD: 1X+Esito Gol

Marcatore: Benzema

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Mendy, Militao, Nacho, Odriozola; Casemiro, Modric, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius Jr. All. Zidane.

BETIS (4-2-3-1): Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guardado, Rodriguez; Ruibal, Fekir, Canales; Moron. All. Pellegrini.

