UFC, Jorge Masvidal in conferenza stampa pre match contro Usman

In occasione della conferenza stampa di presentazione di UFC 261, Jorge Masvidal ha parlato del suo incontro con Kamaru Usman per quanto concerne il titolo dei pesi welter. I due si affronteranno per la seconda volta dopo il primo match di qualche mese fa, che fu dominato da Usman contro un Masvidal che aveva accettato l’incontro con pochissimo preavviso.

Ecco le parole di Jorge Masvidal: “Il fatto di averlo affrontato la prima volta in condizioni precarie mi ha fatto comprendere che il mio stato di forma è sicuramente su un altro livello. Una cosa è pensare di avere certe qualità, tutt’altra è invece impostare un match sullo striking, sulla forza, sul ritmo. Io so perfettamente come si muove, come reagisce.

I fan? Sono fantastici. E non mi apprezzano semplicemente perché sono un bel ragazzo o faccio soldi ma perché ogni volta entro nell’ottagono e porto loro lo spettacolo e la violenza che chiedono. Questa è la ragione per cui ho così tanti fan dalla mia parte. Loro non combattono per me? Non mi servono altre persone per fare il culo a Usman, posso farcela benissimo da solo. D’altronde era lui che ha avuto un naso rotto dopo il primo match, non io. Gli spaccherò la faccia e gli spezzerò le ossa”.

Un Masvidal dunque molto minaccioso nei confronti del campione durante la conferenza stampa. I due sembrano aver caricato molto l’incontro e inevitabilmente l’ottagono farà modo a entrambi di scaricare un po’ di antipatia a suon di pugni. Il match si promette assolutamente spettacolare visti gli atleti coinvolti nel primo evento con presenza di tifosi dopo lungo tempo.

