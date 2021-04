West Ham Chelsea è uno dei big match di questa 33esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le formazioni in campo.

L’analisi di West Ham Chelsea

La squadra di Moyes sta vivendo una stagione di altissimo livello, essendosi quasi sempre mantenuta nelle parti più nobili della classifica. Gli ottimi risultati ottenuti hanno finalmente portato un po’ di entusiasmo in un ambiente che negli ultimi anni si era abituato a giocare a livelli mediocri, senza ottenere alcun risultato di rilievo. Questa stagione, quindi, potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità, anche perché la rosa del West Ham può vantare alcuni singoli di alto livello come Fornals, Antonio e Soucek, che contro vorranno sicuramente mostrare tutte le loro qualità anche contro i Blues. Dopotutto, la Champions è più che un sogno. Anche Chelsea, nelle ultime settimane, è riuscito a ritornare nelle primissime posizioni di classifica, grazie ad una guida tecnica, quella di Tuchel, che ha ridato moltissime certezze a Werner e compagni: la sfida contro il West Bromwich, tuttavia, ha fatto emergere qualche dubbio riguardo alla solidità della tattica dell’allenatore tedesco. Dopo aver ottenuto il passaggio alle semifinali di Champions, quindi, i Blues saranno determinatissimi a vincere anche contro il West Ham, ovvero una diretta concorrente per ottenere un posto nella prossima edizione della coppa più prestigiosa d’Europa.

WWE, MICKIE JAMES RICEVE EFFETTI PERSONALI NEL SACCO DELLA SPAZZATURA: LICENZIATO UN DIPENDENTE

I pronostici di West Ham Chelsea

West Ham Chelsea è una delle partite più attese di questo turno di Premier League, dato che vede contrapposte due squadre che senza dubbio vorranno dare vita ad un match ricco di emozioni: entrambe, dopotutto, sono in piena corsa per i rispettivi obbiettivi stagionali. Benché la superiorità tecnica dei Blues sia evidente, noi scegliamo di sbilanciarsi sul periodo di forma straordinario della compagine di Moyes: per questo motivo, i nostri consigli vanno al Multigol 1-3 degli Hammers e all’Esito Gol, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su Lingard, autore sin qui di una stagione strepitosa.

Giocata EASY: Multigol Casa 1-3

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Lingard

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni

WEST HAM (3-4-3): Fabianski; Dawson, Diop, Cresswell; Coufal, Soucek, Rice, Johnson; Bowen, Antonio, Fornals. All. Moyes.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacić, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. All. Tuchel.

WWE, TRIPLE H PARLA DELLA PRECEDENTE GUERRA DI ASCOLTI CON LA AEW