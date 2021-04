Wolfsburg Borussia Dortmund è il big match assoluto di questa 31esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e fondamentale per la zona Champions.

L’analisi di Wolfsburg Borussia Dortmund

Il Wolfsburg è la vera sorpresa di questa stagione di Bundesliga, essendo riuscita a mettere in difficoltà tutte le squadre che ha incontrato sul suo vincente cammino. L’allenatore Glasner, infatti, è riuscito a dare solidità tecnica e tattica ad un progetto ambizioso, che può vantare in rosa alcuni giocatori di grandissima qualità: fra questi vanno assolutamente nominati Arnold, Brekalo, Mbabu e soprattutto Weghorst, che potrebbe segnare anche contro un Borussia Dortmund alla disperata ricerca di punti.

Gli obbiettivi del Borussia Dortmund, infatti, si sono drasticamente ridimensionati a dicembre, quando l’esonero di Favre ha costretto la società ad affidare a Terzic la panchina della squadra giallonera. Da quel momento, i risultati di Haaland e compagni sono stati altalenanti: si è passati da clamorose sconfitte a vittorie impressionanti, per poi ritornare a deludere e infine ritornare ancora una volta a sorprendere. Al momento, infatti, i gialloneri occupano un deludente quinto posto, anche se la Champions dista ora solamente 4 punti: vincere contro i Lupi, quindi, sarà fondamentale, per quanto complicato.

I pronostici di Wolfsburg Borussia Dortmund

Wolfsburg Borussia Dortmund è sicuramente la partita da non perdere di questo intenso weekend di Bundesliga, dato che rischia di decidere ufficialmente chi potrà giocarsi la Champions e chi invece dovrà solamente guardarla da casa: da una parte, infatti, troviamo il Wolfsburg, a cui manca pochissimo per ottenere la certezza matematica di giocare in Champions; dall’altra, invece, c’è un Borussia Dortmund in cerca di riscatto. Considerato il periodo di forma straordinario della compagine di casa, i nostri consigli non possono che andare all’Esito Gol e all’1X. Per quanto concerne i marcatori, invece, andiamo in casa Dortmund e vi consigliamo di puntare su Haaland.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: 1X

Marcatore: Haaland

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni

WOLFSBURG (4-2-3-1): Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Otavio; Arnold, Schlager; Baku, Gerhardt, Steffen; Weghorst. All. Glasner.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Can, Dahoud; Reus, Haaland, Reyna. All. Terzic.

