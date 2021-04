Si è aperto un caso molto poco positivo in WWE dopo il licenziamento di Mickie James. L’ex Divas Champion era stata allontanata di recente nell’annuale ondata di licenziamenti di lottatori in virtù del contenimento dei costi per la WWE ma la sua vicenda ha destato scalpore per un motivo molto semplice. Come testimoniato dalla stessa James sui social, la ragazza ha infatti ricevuto i suoi effetti personali all’interno di un sacco della spazzatura nero. Una cosa che ovviamente non è stata presa bene da parte di una veterana come lei.

“Hey Vince McMahon, non so se sei stato informato ma ho appena ricevuto i miei effetti personali all’interno di un sacco della spazzatura. Grazie mille”, questa la didascalia del tweet pubblicato da Mickie James. Il post originale è il seguente:

Peraltro, sotto al post della James, anche altre due ex lottatrici della WWE sono intervenute spiegando come fosse avvenuto anche in passato. Nello specifico, le donne in questione sono Maria Kanellis e Gail Kim.

A quanto pare, per annuncio di Triple H e Stephanie McMahon, qualcuno ha pagato per questo trattamento davvero poco rispettoso riservato a Mickie James. La federazione avrebbe infatti licenziato Mark Carrano, ormai l’ex direttore delle relazioni con i talenti della WWE.

Di seguito, ecco i tweet di Triple H e Stephanie McMahon nei quali non solo spiegano il provvedimento ma si scusano anche per il disagio.

Upon learning of the disrespectful treatment some of our recently released talent received on behalf of the company, we took immediate action. The person responsible for this inconsiderate action has been fired and is no longer with @WWE. — Triple H (@TripleH) April 23, 2021

.@MickieJames I am embarrassed you or anyone else would be treated this way. I apologize personally and on behalf of @WWE. The person responsible is no longer with our company. https://t.co/nvN4WsKC0I — Stephanie McMahon (@StephMcMahon) April 23, 2021

