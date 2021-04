Angers Monaco è uno dei match più attesi di questo 34esimo turno di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita fondamentale per la corsa al titolo.

L’analisi di Angers Monaco

L’Angers, benché non possa contare sicuramente su una rosa di alto livello, ha vissuto una stagione di assoluto rilievo, che ha permesso ai ragazzi di Moulin di occupare il settimo posto, a “centimetri” dalla zona Europa League, per un buon periodo di tempo. La rosa dell’Angers, tuttavia, non è riuscita a ripetersi nel girone di ritorno, tanto che al momento occupa il 12esimo posto, risultato che comunque rimane estremamente positivo per una squadra che avrebbe dovuto lottare per non retrocedere e che, invece, ha quasi accarezzato l’Europa e che sarà sicuramente determinata a onorare la sfida contro il Monaco. Il Monaco viene da ben 8 risultati utili consecutivi, che hanno aiutato Kovac a guadagnarsi la stima della società e dei tifosi, che ora sono ritornati a sognare non solo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche la vittoria della Ligue 1. Dopotutto, la squadra guidata da Kovac si trova in pienissima zona Champions, a soli 4 punti dalla capolista PSG. Ben Yedder e compagni potrebbero quindi puntare a vincere il campionato, anche perché l’Angers è tutt’altro che un avversario proibitivo.

I pronostici di Angers Monaco

Angers Monaco è uno dei match più interessanti di questo turno di Ligue 1, dato che potrebbe decidere se i monegaschi saranno in grado di reggere l’apparentemente inarrestabile corsa verso il trionfo di PSG e Lilla. Noi, personalmente, crediamo che la squadra di Kovac abbia tutte le qualità per farlo, motivo per cui i nostri consigli vanno rispettivamente al 2 secco e all’Esito No Gol, anche perché l’Angers visto negli ultimi tempi è davvero poca cosa. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Ben Yedder, che con 18 gol stagionali è il bomber di Kovac.

Giocata EASY: 2 secco

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Ben Yedder

Possibile risultato: 0-2

Le probabili formazioni