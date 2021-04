La stagione dell’Athletic Bilbao, invece, è stata in linea con i deludenti risultati ottenuti negli ultimi anni. La ferrea politica del club, infatti, sta cominciando a diventare un freno allo sviluppo della squadra, tanto che in estate è arrivato il solo Berenguer: troppo poco per riportare il club basco in Europa. Ciononostante, l’allenatore Marcelino ha cercato in ogni modo di rialzare le sorti del club, anche se contro l’Atletico Madrid è molto probabile arrivi una sconfitta.