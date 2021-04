Leeds Manchester United è uno dei match più interessanti di questa 33esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Leeds Manchester United

Il Leeds, dopo un inizio ad alti ritmi, si è affermato come una delle squadre più altalenanti del calcio inglese, dimostrandosi capace di alternare prestazioni di altissimo livello a sconfitte clamorose, che hanno impedito ai ragazzi di Bielsa di fare il definitivo salto di qualità, benché la rosa sia sicuramente fra le più interessanti di tutto il campionato inglese. Per questo motivo, anche se il match contro il United potrebbe rivelarsi combattuto, è estremamente improbabile che Bamford e compagni portino a casa anche un solo punto. La squadra di Solkjaer rappresenta infatti una delle formazioni più temibili di tutto il calcio inglese: negli ultimi tempi il Manchester United ha trovato grande continuità di prestazioni, dimenticando un inizio decisamente deludente che l’ha visto protagonista anche di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Champions League per mano del sorprendente Lipsia. Anche se il Manchester City sembra aver ormai ipotecato il titolo, i Red Devils vorranno dire la loro fino all’ultima giornata, anche perché, paradossalmente, la qualificazione alla prossima edizione della Champions non è ancora matematicamente certa.

I pronostici di Leeds Manchester United

Leeds Manchester United è uno dei match più attesi di questo turno di Premier League, dato che vede contrapposte due squadre che, senza dubbio, vorranno dare vita ad un match combattuto e ricco di emozioni, potendo contare su due reparti offensivi di pirm’ordine. Per questo motivo, il nostro consiglio va all’Over 2,5, mentre come giocata HARD consigliamo di puntare sul Multigol 2-3 dei Red Devils. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Rashford, leader offensivo della squadra di Solskjaer.

Giocata EASY: Over 2,5

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-3

Marcatore: Rashford

Possibile risultato: 2-3/1-2

Le probabili formazioni