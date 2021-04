Il Lipsia è stato fino ad ora protagonista una grande stagione, che l’ha portato a sorprendere tanto in Champions League, dove è uscito agli ottavi di finale contro il Liverpool, quanto in Bundesliga, dove al momento occupa il secondo posto, a però ben 10 punti proprio dal Bayern Monaco. Nagelsmann, infatti, è riuscito a costruire una squadra solida, capace di proporre un gioco rapido e dinamico, che ha in Angelino e Sabitzer le sue punte di diamante. Contro lo Stoccarda, quindi, dovrà necessariamente arrivare una vittoria.

Lo Stoccarda, tuttavia, ha avuto davvero un grande impatto con la Bundesliga, dove è ritornato dopo un anno di Inferno in Zweite Liga: la squadra allenata da Matarazzo, dopotutto, non è stata costruita per competere per un piazzamento europeo, ma il grande lavoro del tecnico americano ha permesso a giocatori come Kalajdzic, Gonzalez e Wamangituka di fare il definitivo salto di qualità. Non a caso, lo Stoccarda al momento occupa un buonissimo decimo posto, anche se battere i Roten Bullen si prefigura come una mission impossible.