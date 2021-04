UFC 263, si lavora per Adesanya vs Vettori 2

Il giorno del grande incontro tra Israel Adesanya e Marvin Vettori per il titolo dei pesi medi potrebbe essere più vicino di quanto si possa pensare. Questo perché, secondo indiscrezioni pubblicate dal giornalista ed esperto Ariel Helwani, la UFC starebbe pensando seriamente di proporre l’incontro in vista di UFC 263, uno dei prossimi eventi a pagamento della federazione.

Helwani spiega infatti che la UFC sta ragionando seriamente sul mandare proprio Marvin Vettori contro il campione in carica e che questo potrebbe avvenire proprio a UFC 263, anche se per quella serata è previsto anche il rematch per il titolo dei pesi mosca tra Figueiredo e Moreno. Nel caso venisse aggiuto alla card, però, Adesanya vs Vettori per il Middleweight title sarebbe senz’altro il match principale dell’evento.

Da ormai molte settimane Vettori sta provocando Adesanya sui social. L’italiano è reduce da 5 vittorie di fila ed è lanciatissimo, ha detto svariate volte di volere il rematch contro Adesanya. Questo perché tra i due, sin dal termine del loro primo incontro avvenuto anni fa, non sembrano essere in buoni rapporti, specialmente per via di un verdetto di split decision che favorì il futuro campione di categoria e che fu mal accettato dall’italiano.

Helwani ha specificato anche come in realtà la priorità della UFC sia un Adesanya vs Whittaker 2. Ma la data del 12 giugno (cioè appunto quella di UFC 263) pare decisamente troppo vicina per il ritorno sul ring dell’ex interim champion inglese.

Di seguito, ecco il tweet del giornalista:

Of note in this @BillSimmons interview with White: looking like like Vettori could be next for Adesanya.

Talks have centered around Adesanya returning June 12, I’m told. Original hope was Adesanya-Whittaker 2 on 6/12 but turnaround is too quick for RW. So MV is new frontrunner. https://t.co/RpM5FyHJzN

— Ariel Helwani (@arielhelwani) April 23, 2021