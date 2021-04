Marvin Vettori è riuscito a ottenere la shot titolata tanto desiderata. Secondo quanto spiegato da ESPN MMA, il presidente della UFC Dana White avrebbe confermato al giornalista ed esperto Brett Okamoto che a UFC 263 Israel Adesanya difenderà il suo titolo dei pesi medi contro l’italiano. Dopo 5 vittorie consecutive dunque primo storico incontro titolato per il lottatore nostrano, che sarà dunque anche il primo lottatore italiano in assoluto a competere per una cintura in UFC.

UFFICIALE – UFC 263, Marvin Vettori sfiderà Adesanya per il titolo!

Di seguito, ecco il post con il quale viene rivelata la notizia. Va specificato che la UFC ovviamente deve ancora fare l’annuncio ma, in pratica, il match è confermato.

Middleweight champion Israel Adesanya returns to his division in a rematch with Marvin Vettori at UFC 263, Dana White told @bokamotoESPN. pic.twitter.com/kVldXyKryc — ESPN MMA (@espnmma) April 24, 2021

Marvin Vettori aveva già affrontato Israel Adesanya anni addietro, perdendo il match per split decision. I due in seguito hanno continuano a battagliare virtualmente sui social, con il lottatore italiano che ha sempre mal digerito il verdetto di quell’incontro. Vettori, come detto, arriva da 5 vittorie di fila e la sua ultima sconfitta risale proprio al match contro Adesanya. Il campione in carica invece ha subito la sua prima sconfitta a livello professionistico contro Jan Blachowicz nel match per la cintura dei pesi massimi leggeri. E dopo il salto di categoria fallito tornerà dunque a combattere nei pesi medi.

Si tratterà quindi della prima difesa titolata di Adesanya dopo il KO. Il giornalista Ariel Helwani ha in seguito spiegato che la UFC aveva in realtà dato la priorità a Robert Whittaker che però, dopo le cinque riprese contro Gastelum di qualche giorno fa, non riuscirà a tornare in ottagono per giugno. Whittaker però sarà di fatto il number one contender e affronterà il vincitore tra il nigeriano e l’italiano.

