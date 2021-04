Villarreal Barcellona è il big match di questa 32esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Villarreal Barcellona

La squadra di Emery si è affermata come una delle formazioni più solide di tutto il campionato, pur non potendo certo vantare un calcio piacevole come quello della Real Sociedad. Allo stesso tempo, il Villarreal è anche la squadra con più pareggi in questa LaLiga, ben 13. Contro il Barcellona, quindi, l’ex tecnico del PSG cercherà in tutti i modi di limitare i danni, per poter guadagnare almeno un preziosissimo punto in ottica Europa League: difficile, tuttavia, che riesca nel compito di arginare Messi e compagni. La squadra di Koeman, dopotutto, ha sicuramente dimenticato una prima parte di stagione e un’estate a dir poco turbolente: il caso-Messi è stato abilmente superato dal Barcellona, tanto che, se si esclude il Clasico, l’ultima sconfitta in campionato risale addirittura al 5 dicembre. Un’eternità, che ha permesso a Messi e compagni di ritrovarsi completamente, anche se la sconfitta subita contro il Real potrebbe aver messo fine a qualsiasi velleità di vittoria: ciononostante, la vetta dista appena 5 punti e una vittoria permetterebbe di diminuire ulteriormente questo gap.

WWE, SNOOP DOGG SPIEGA PERCHE’ LA FEDERAZIONE E’ ARRABBIATA CON LUI

I pronostici di Villarreal Barcellona

Villarreal Barcellona è una delle partite più attese di questo turno di LaLiga, dato che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa del Barca per la vittoria del titolo di campione di Spagna: con una vittoria, infatti, i ragazzi di Koeman supererebbero il Real e si avvicinerebbero ulteriormente all’Atletico. Il Villarreal, invece, deve assolutamente vincere per centrare quantomeno l’Europa League. Per questo motivo, il nostro consiglio va all’Esito Gol, mentre come giocata HARD puntate sul 2+Over 1,5. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Messi.

Giocata EASY: Esito Gol

Giocata HARD: 2+Over 1,5

Marcatore: Messi

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni