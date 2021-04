Aleister Black sta per tornare: dopo oltre 6 mesi di stop – l’ultimo match risale al 12 ottobre 2020 – il wrestler olandese affila le armi e annuncia il suo imminente ritorno sul ring della WWE con un suggestivo video andato in onda durante l’ultima puntata di SmackDown.

Aleister Black sta per tornare: le sue parole nel video visto a SmackDown

Seduto al centro di una stanza illuminata da alcune candele, Aleister Black indossa degli occhiali e legge un libro intitolato “I racconti del Padre Oscuro”. Quindi si rivolge al pubblico leggendo il primo, enigmatico, capitolo.

“Molte persone non sono oneste con voi, così aprirò una vena affinché voi possiate conoscere la verità. Capitolo uno: il drago.”

“Ho partecipato a molti funerali quando ero un bambino. Il Padre mi ha portato a queste celebrazioni della vita e della morte. Poteva farlo con me perché ero troppo piccolo per capire. Ma quando sono cresciuto il Padre è diventato più freddo e distante e questo è successo quando è diventato chiaro che non mi avevano insegnato come sconfiggere il drago. Mi avevano insegnato come diventare il drago. Perché il Padre aveva ragione: non potevo essere come voi pazzi dalla mente debole.”

“Voi, a bocca aperta davanti allo schermo proprio adesso. Voi siete i mostri e io non ho niente in comune con voi. E non vi aiuterò mai. Voi siete quelli che rivelano la vera natura marcia dell’uomo. Con le vostre bugie e i vostri inganni trasformate i vostri stessi figli in mostri più grandi di voi.”

“Quello che fate è abbietto e dovrebbe essere condannato, come piante malate dovreste essere bruciati per lasciare spazio nella terra a qualcosa di più fertile.”

Da quel che possiamo intuire dal video è probabile che Aleister Black tornerà come heel e che questo suo ritorno sulle scene non avverrà immediatamente. Questo potrebbe anzi verificarsi dopo almeno un altro paio di capitoli del libro, in cui probabilmente scopriremo qualcosa di più sul nuovo personaggio con cui intende lasciare finalmente il segno nel main roster.

