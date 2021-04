Mortal Kombat è uno dei franchise di videogiochi più famoso al mondo: creato nel 1992 da Midway Games, trasportava i videogiocatori in un sanguinario torneo di arti marziali ed era particolarmente innovativo per la grande violenza esplicita e i personaggi digitalizzati utilizzando attori reali.

Negli anni Mortal Kombat ha avuto ben 10 seguiti e tre trasposizioni cinematografiche: una mediocre nel 1995, una ancora peggiore nel 1997. E infine l’ultima, prodotta da James Wan e uscita nella giornata di ieri negli Stati Uniti – in Italia arriverà a maggio – ricevendo critiche molto positive.

Una cosa che molti fan hanno notato è stata però l’assenza nella pellicola di Johnny Cage, che nel videogioco interpretava un famoso attore nei film di arti marziali. Un vuoto che probabilmente sarà riempito nelle prossime pellicole – i sequel pare siano scontati – e per cui i produttori hanno ricevuto via Twitter una candidatura d’eccellenza.

Si tratta di Mike Mizanin, The Miz, stella della WWE e nel cinema, pur se con pellicole decisamente minori come molte della serie The Marine: registrata l’assenza di Cage, The Miz ha infatti pubblicato una foto in cui lo scimmiottava taggando il film e il creatore di Mortal Kombat Ed Boone: “Niente Johnny Cage? Io sono gli effetti speciali. Lasciami fare il casting per te. Dì cheese.”

No Johnny Cage? I AM the special effects. Let me do the casting for you. Say cheese #MortalKombat @MKMovie @noobde pic.twitter.com/XV515B6ybA — The Miz (@mikethemiz) April 23, 2021

Chissà se i produttori della serie prenderanno in considerazione la candidatura di The Miz, che in effetti avrebbe un background piuttosto simile a quello di Johnny Cage visto il suo successo sul ring (è un due volte Triple Crown Winner) e la sua passione per la recitazione.

E dato che un sequel è già nell’aria e che ovviamente un personaggio iconico come Cage non potrà essere ancora escluso, ecco che James Wan e soci possono registrare le prime candidature per la parte: tra queste quella, decisamente awesome, di Mike Mizanin.