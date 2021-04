La stagione dell’Athletic Bilbao è stata in linea con i deludenti risultati ottenuti negli ultimi anni. La ferrea politica del club, infatti, sta cominciando a diventare un freno allo sviluppo della squadra, tanto che in estate è arrivato il solo Berenguer: troppo poco per riportare il club basco in Europa. Ciononostante, l’allenatore Marcelino ha cercato in ogni modo di rialzare le sorti del club, tanto che contro il Valladolid potrebbe arrivare finalmente una vittoria.