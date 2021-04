Mortal Kombat, reboot del film del 1995 e terza trasposizione cinematografica dell’iconica saga videoludica di combattimenti di arti marziali, è uscito soltanto da un paio di giorni ma ha già registrato un notevole successo tra i fan del franchise che hanno immediatamente chiesto un sequel.

Una richiesta che quasi sicuramente sarà accontentata: come riportato da Tom’s Hardware in un recente articolo, Joe Taslim – attore che nella pellicola interpreta l’iconico ninja Sub-Zero, ha rivelato di aver firmato con la casa di produzione un accordo che prevede la realizzazione di ben 5 film.

Il prossimo potrebbe inoltre prevedere la presenza di un wrestler della WWE. Parliamo di Mike Mizanin, The Miz, che all’indomani dell’uscita di Mortal Kombat si è divertito a postare una foto in cui interpretava uno dei personaggi più famosi del franchise: Johnny Cage, campione di arti marziali e famoso attore di Hollywood che nel primo film è completamente assente.

No Johnny Cage? I AM the special effects. Let me do the casting for you. Say cheese #MortalKombat @MKMovie @noobde pic.twitter.com/XV515B6ybA

— The Miz (@mikethemiz) April 23, 2021