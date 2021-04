Real Madrid Chelsea è il match che apre le semifinali di questa edizione della Champions League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le formazioni in campo.

Il Real Madrid ha vissuto una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. Al momento, invece, la squadra guidata da Zidane occupa attualmente il secondo posto in campionato, ad appena 3 punti dall’Atletico Madrid: la vittoria ottenuta nel Clasico, dopotutto, non può non aver caricato Benzema e compagni, che ora sono tornati prepotentemente in corsa per la vittoria del titolo. In Champions League le cose non vanno peggio: fra tutte le semifinaliste, il Chelsea è senza dubbio l’avversaria più “abbordabile” che potesse capitare ai blancos.