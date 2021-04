Nel corso della serata di UFC 261 c’è stato un tremendo infortunio per Chris Weidman. L’ex campione dei pesi medi della compagnia ha infatti perso il suo incontro a causa di un terrificante problema alla tibia, che si è letteralmente spezzata dopo un calcio bloccato dall’avversaio Uriah Hall. Un infortunio davvero incredibile che, curiosamente, ricorda moltissimo quello di cui Weidman si avvantaggiò nel rematch per il titolo dei pesi medi contro Anderson Silva. In quel caso fu il brasiliano a rompersi la gamba in una maniera estreamente simile – per non dire identica – davanti al suo avversario.

UFC 261, terrificante infortunio per Chris Weidman [VIDEO]

Il video dell’infortunio è davvero shockante. Di conseguenza, preghiamo chi non se la sentisse o mostrasse una particolare sensibilità di fronte a questo tipo di situazioni di non guardare. Nelle primissime fasi dell’incontro Weidman cerca di studiare l’avversario, poi colpisce con un calcio alla gamba sinistra Hall. Il danno è immediamente visibile, per lo shock di commentatori, pubblico e avversario. Weidman comprensibilmente urla dal dolore e successivamente verrà soccorso dallo staff medico presente e portato in ospedale per un’operazione.

Ecco, di seguito, il video dell’infortunio:

Ovviamente l’incidente ha destato scalpore non solo sui social ma pure nelle conferenze stampa. Il suo avversario Uriah Hall ha spiegato di non sentirsi davvero vincitore dopo un incontro del genere e ha augurato al rivale di riprendersi il prima possibile. Anche Anthony Smith si è mostrato profondamente turbato sull’episodio durante la sua conferenza stampa. Ovviamente auguriamo all’ex campione di categoria una pronta guarigione. Vista l’età e il tipo di infortunio, però, difficilmente per Chris Weidman è ipotizzabile un ritorno ad alti livelli nell’ottagono.

