Dopo tante parole proferite dal suo avversario, il campione dei pesi welter UFC Kamaru Usman ha steso Jorge Masvidal anche nel loro rematch, vincendo per KO alla 2^ ripresa. Intervistato da Joe Rogan nell’immediato post match, Usman ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria e ha cercato di coinvolgere anche il pubblico presente dopo il main event.

UFFICIALE – Adesanya vs Vettori 2 confermato per UFC 263!

UFC 261, le parole di Kamaru Usman dopo la vittoria

“Jacksonville, Florida. Avevate chiesto violenza, siete stati accontentati. Prego. Ma non c’è nessuna mancanza di rispetto nei confronti di Jorge Masvidal. Lo ringrazio, mi ha aiutato a crescere. Era passato tanto tempo da quando mi sentivo nervoso prima di un combattimento, mi ha fatto lavorare tanto e mi ha permesso di arrivare qui e mettere nell’ottagono una performance di qualità. Lo dico a tutti: sto ancora migliorando, il cielo è l’unico limite per me. Il mio angolo mi ha raccomandato di andare avanti con i fondamentali e questo è quanto. Dovevo fare delle cose semplici e sapevo che con i miei fondamentali avrei potuto vincere l’incontro. In questo momento sono il miglior fighter Pound for Pound di tutto il pianeta! Ringrazio tutti i fan e il mio avversario, che mi ha spinto a migliorarmi. Ed è stata una gioia fantastica avere tutta la mia famiglia al completo per questo incontro”, queste le parole di Kamaru Usman durante il suo intervento.

Impact, Rich Swann spiega cos’è andato male a 205 Live in WWE

Probabilmente all’orizzonte immediato per Usman adesso ci sarà il rematch contro Colby Covington. Kamaru Usman ha già battuto l’americano precedentemente e tra i due non scorre assolutamente buon sangue. Di conseguenza le premesse per un altro incontro di alto livello ci sono tutte.

WWE, Triple H parla della precedente guerra di ascolti con la AEW