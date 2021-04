Daniel Bryan si troverà il prossimo venerdì davanti al classico appuntamento da “dentro o fuori”: nel corso dell’ultima puntata di SmackDown il WWE Universal Champion Roman Reigns gli ha concesso un incontro titolato per la settimana successiva dopo aver snobbato Cesaro.

Un’occasione inaspettata, dato che Bryan si stava dando da fare per fare avere allo svizzero la chance che non ha mai avuto, accompagnata però da una clausola: se Reigns vincerà Daniel Bryan dovrà letteralmente sparire dalla sua vista, e molto probabilmente questo si tramuterà in un draft forzato da SmackDown a RAW.

Quale sarà il futuro di Daniel Bryan?

Nello show rosso Bryan potrebbe avere ancora più possibilità di mettersi in luce in vista di un finale di carriera che intende condurre come wrestler attivo e ai massimi livelli: si tratterebbe comunque di un cambiamento epocale per l’American Dragon, che è sempre stato un volto di SmackDown e non ha mai cambiato casa durante le diverse draft lottery.

Dato per scontato che Roman Reigns conservi il titolo, magari grazie anche a un ritorno sulle scene di Edge infuriato per la nuova occasione concessa a Bryan, rimane da capire quale possa essere il futuro a medio termine per uno degli wrestler più talentuosi di sempre, leader dello YES! Movement e capace di farsi strada in WWE contro ogni pronostico.

Come ricorda Fightful, il contratto di Daniel Bryan con la WWE scadrà presto e già prima di WrestleMania 37 il wrestler aveva espresso il desiderio di bilanciare nel miglior modo possibile la sua vita di marito e padre e la sua passione per una disciplina che adora e non intende mettere da parte nonostante i grandissimi risultati già raggiunti in carriera.

Ipotesi AEW non così improbabile

E considerando che al Grandest Stage of Them All aveva confessato di aver provato una sorta di distacco e altre interviste in cui aveva ribadito il desiderio di lottare con altre superstar e in altre federazioni all’infuori della WWE, la sensazione è che difficilmente a Stamford sapranno trovare un accordo con il wrestler di Aberdeen.

Che potrebbe anche finire in AEW, considerando quanto la compagnia di Tony Khan è cresciuta negli ultimi mesi. Si tratterebbe di una vera e propria mazzata per la WWE, che cercherà in tutti i modi di trattenere quello che per Kurt Angle è “il miglior wrestler tecnico del mondo” nei suoi ranghi. Possibile?