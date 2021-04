Kenny Omega ha scritto la storia del wrestling mondiale nella giornata di ieri, quando ha sconfitto Rich Swann nel main event di Impact Wrestling Rebellion 2021 prendendosi la cintura più importante della fu TNA ed andando ad aggiungerla all’AEW World Championship e all’AAA Mega Championship già in suo possesso.

Chi fermerà il “Belt Collector” Kenny Omega?

Il tour mondiale del Belt Collector sembra appena cominciato, ma naturalmente il pensiero di tutti è già rivolto a chi potrebbe riuscire a fermarlo. E se nei giorni scorsi ci domandavamo quale sarà il suo avversario nel prossimo PPV AEW Double or Nothing, il noto sito specializzato DailyDDT va oltre chiedendosi chi potrà arrestare la corsa di Kenny Omega a livello globale. E individua tre nomi.

IMPACT, annunciati tre ex atleti della WWE per Slammiversary

Chris Bey

Il primo nome dirà poco a chi non segue Impact Wrestling: si tratta di Chris Bey, talento di appena 25 anni e già X-Division Champion della compagnia. DailyDDT lo definisce come uno dei pochi nell’intero roster che ha le caratteristiche di una stella: è in grande ascesa, ha qualità tecniche notevolissime e potrebbe rappresentare il paladino di Impact.

Un feud con Omega andrebbe costruito con cura, e un successo lo manderebbe definitivamente over: serviranno tempo e impegno, ma Bey ha tutte le qualità per riuscire nell’impresa per l’autore dell’articolo.

AEW, Christian Cage svela chi avrebbe voluto affrontare in WWE

Hangman Adam Page

Altro candidato importante è Hangman Adam Page: grande amico di Kenny Omega, è stato da questi sconfitto nella finale del torneo che assegnava la title shot con cui The Cleaner ha strappato a Jon Moxley l’AEW World Championship e potrebbe presto farsi sotto per lo stesso titolo, magari già a Double or Nothing.

Del resto il cowboy guida saldamente il ranking AEW con 8 vittorie e 0 sconfitte nel 2021, e se questo ranking ha un senso potrebbe avere un’opportunità titolata prima di quanto la maggior parte dei fan non creda. E a quel punto sarebbe interessante vedere l’evoluzione di una storyline che va avanti da oltre un anno.

WWE, Kurt Angle stravede per Chad Gable: le sue parole

Kota Ibushi

Infine abbiamo Kota Ibushi, che era entrato nel mirino di Kenny Omega nei mesi scorsi quando era IWGP World Heavyweight Champion. La pandemia da coronavirus ha frenato tutto, e nel frattempo Ibushi ha perso il titolo con Will Ospreay in modo piuttosto sorprendente, dato che in molti scommettevano su un suo lungo regno.

Kota Ibushi e Kenny Omega hanno formato per quasi un decennio un tag team di successo in Giappone, i Golden Lovers, e un feud tra loro avrebbe già un bel background. Possiamo aspettarci da un momento all’altro l’arrivo in AEW del wrestler giapponese, che potrebbe davvero interrompere il momento d’oro dell’ex partner in affari.