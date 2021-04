Barcellona Granada è il match che chiude questa 33esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e fondamentale per la stagione della squadra di Koeman.

L’analisi di Barcellona Granada

La squadra di Koeman ha sicuramente dimenticato una prima parte di stagione e un’estate a dir poco turbolente: il caso-Messi è stato abilmente superato dal Barcellona, tanto che, se si esclude il Clasico, l’ultima sconfitta in campionato risale addirittura al 5 dicembre. Un’eternità, che ha permesso a Messi e compagni di ritrovarsi completamente, anche se la sconfitta subita contro il Real potrebbe aver messo fine a qualsiasi velleità di vittoria: ciononostante, la vetta dista appena 2 punti e una vittoria permetterebbe di diminuire ulteriormente questo gap.

Che il Granada sia una delle formazioni più temibili del calcio spagnolo è cosa nota e riconosciuta: solida, estremamente cinica e soprattutto dotata di grande carattere, la squadra guidata da Martinez non ha a caso ha meritatamente battuto il Napoli e il Molde, riconfermandosi in questa stagione come una delle realtà più interessanti del calcio spagnolo, anche se ovviamente le mancano quei top player capaci la differenza. Contro il Barcellona, quindi, Soldado e compagni dovranno affrontare una gara di pura sofferenza.

I pronostici di Barcellona Granada

Barcellona Granada è una delle partite più attese di questo turno di LaLiga, dato che vede contrapposte due squadre che vorranno combattere fino alla fine per i rispettivi obbiettivi, benché i sogni di gloria del Granada non sembrino più realizzabili: per questo motivo, i nostri consigli vanno totalmente a favore dei blaugrana. Vi consigliamo, quindi, di puntare sul Multigol 2-4 della squadra di Koeman, mentre come giocata HARD andate sull’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Messi, vero leader del Barcellona.

Giocata EASY: Multigol Casa 2-4

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Messi

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, de Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembélé, Griezmann. All. Koeman.

GRANADA (4-2-3-1): Silva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Diaz; Eteki, Herrera; Kenedy, Quina, Puertas; Molina. All. Martinez.

