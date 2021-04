UFC, Conor McGregor prende di mira Kamaru Usman

Kamaru Usman è reduce da una pesantissima vittoria contro Jorge Masvidal che, al momento, lo rende probabilmente (come da lui affermato nel post match) il miglior lottatore di MMA pound for pound del pianeta. Il ragazzo nigeriano ha vinto il suo 14° incontro consecutivo e ha messo nel mirino il record storico di Anderson Silva, che vanta ben 16 vittorie di fila in carriera. A quanto pare però l’atteggiamento di Usman sta iniziando a catturare anche qualche critica. E un re della polemica come Conor McGregor non poteva di certo sottrarsi alla possibilità di criticare il campione dei pesi welter sui social.

L’irlandese infatti sostiene che Usman voglia copiarlo in tutto e per tutto e non ha fatto di certo nulla per nasconderlo sui social network. “Usman ora copia persino il mio stile. Dovrei affrontarlo prima o poi? Penso di sì. Già si meriterebbe uno schiaffo in faccia per avermi rubato le frasi e per aver copiato il mio stile di combattimento. Mi piace la categoria Welterweight, presto sarà mia” ha spiegato spavaldo McGregor su Twitter.

Per tutta risposta Usman ha postato a sua volta un video del match contro Poirer, perso da McGregor, scrivendo: “Nei Welterweight almeno io li finisco i miei avversari. Nei pesi leggeri tu non riesci a mandare più nessuno al tappeto. Io mando KO chiunque e sono pronto a fare lo stesso con te”.

La diatriba è poi proseguita quando McGregor ha scritto: “Rilassati, hai visto con i tuoi occhi cosa è successo quando ho combattuto l’ultima volta nei pesi Welterweight (contro Donald Cerrone, ndr). Ci sono voluti solo 40”. Tu perché hai fatto spostare il tuo match contro Gilbert Burns? Non hai mai dato una spiegazione pubblica di ciò”

L’attuale campione dei pesi welter ha poi concluso: “Ti ho già offerto un match contro di me ma sei sparito. Resta umile, amico. Mi sono già preso il tuo orgoglio, non vorrei accadesse lo stesso con il tuo whiskey”.

