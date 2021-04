UFC 261, Daniel Cormier faccia a faccia con Jake Paul [VIDEO]

A quanto pare durante UFC 261 ci sarebbe stato un alterco tra l’ex campione UFC dei pesi massimi e massimi leggeri Daniel Cormier – ora commentatore degli eventi della promotion – e Jake Paul. Lo youtuber e fratello del più noto Logan sta tentando infatti una carriera nella boxe e recentemente ha sconfitto il lottatore MMA Ben Askren. Inoltre Paul va giù molto duro con il trash talking e sovete ha fatto arrabbiare molti dei membri delle MMA e della UFC. Secondo un video girato da un fan all’arena, a un certo punto Daniel Cormier si sarebbe avvicinato a Jake Paul, presente nel pubblico, per intimargli di smettere di provocarlo altrimenti lo avrebbe preso a schiaffi in faccia.

Questo è per esempio uno dei video che riprende la potenziale contesa tra i due, seppur da una distanza in verità non molto ottimale:

Jake Paul is in the building at #UFC261. Did you hear Daniel Cormier say on the broadcast that he’d “slap him in the face?”

Well, they had a confrontation. 😬

(🎥 @MMAjunkieJohn) pic.twitter.com/ilwWgIO2rw

— MMA Junkie (@MMAjunkie) April 25, 2021