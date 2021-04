Durante il PPV Rebellion – che ha visto come main event il match tra Rich Swann e Kenny Omega per entrambe le cinture di IMPACT e AEW – la stessa IMPACT ha annunciato, con un video postato sui suoi canali social, che “Il nostro mondo sta per cambiare”. Questo perché, come si può intuire dal filmato, a partire da Slammiversary (cioè uno dei PPV più importanti della federazione) si uniranno al roster tre lottatori licenziati da pochi giorni dalla WWE.

IMPACT, annunciati tre ex atleti della WWE per Slammiversary

Nel filmato per pubblicizzare il PPV di luglio, infatti, si vedono – seppur molto brevemente – due atlete femminili e uno maschile. Le due donne in questione sono Chelsea Green e Mickie James. La prima divenne nota prima di passare a NXT proprio per via della vittoria del titolo femminile nell’ex TNA ma, a quanto pare, la sua carriera in WWE non è mai decollata come doveva. La James invece è una leggenda che ha già lavorato in entrambe le federazioni e tornerà quindi nell’ora rinominata IMPACT.

L’ingresso più importante però è quello di Samoa Joe. L’ex lottatore WWE da mesi era in cabina di commento per via di un infortunio e la federazione non si era presa rischi nel farlo tornare. Secondo indiscrezioni, Joe avrebbe chiesto il rilascio proprio perché aveva intenzione di tornare a combattere ma la WWE non glielo avrebbe consentito.

Proprio in TNA Samoa Joe si è fatto conoscere come uno dei lottatori più incredibili e interessanti del panorama mondiale di wrestling e il suo ritorno ovviamente potrebbe portare ottima pubblicità e un aumento dei fan per IMPACT. Vedremo come i tre saranno effettivamente inseriti nelle storyline a luglio.

