Stasera AEW e Impact Wrestling scrivono la storia eleggendo un unico campione assoluto e indiscusso: Kenny Omega sfida Rich Swann, in palio i titoli di entrambe le promotion che ormai da diversi mesi hanno un legame sempre più stretto.

Questo sarà il main event di uno show che per il resto ha comunque moltissimo da offrire, a partire dalla rivincita tra i Good Brothers e i FinJuice per i titoli di coppia per finire con il violento Last Man Standing match tra Sami Callihan e Trey Miguel. Questo e molto altro nel nostro attesissimo Rebellion report del 2021!

Impact Wrestling Rebellion report 25/04/2021

Josh Alexander batte TJP e Ace Austin in un Triple Threat stendendo il campione con un piledriver e conquistando l’X-Division Championship

Eric Young non potrà combattere ma ha pronto un sostituto per i Violent By Design: con Rhino, Joe Doring e Deaner lotterà W. Morrissey, visto in WWE come Big Cass!

W. Morrissey stende Willie Mack con una devastante Swinging Side Slam e i Violent By Design battono Mack, James Storm, Eddie Edwards & Chris Sabin

Bryan Myers batte Matt Cardona approfittando di un infortunio dell’ex migliore amico

Jordynne Grace & Rachael Ellering conquistano i Knockouts Tag Team Championship battono le Fire ‘N’ Flava

Trey Miguel sconfigge Sami Callihan in un Last Man Standing match stendendolo con una Cutter su un tavolo

I FinJuice evitano la Magic Killer dei Good Brothers, Robinson beffa Gallows con un Inside Cradle e mantiene gli Impact Tag Championship alla vita sua e di Finlay

Deonna Purrazzo batte Tenille Dashwood via Queen’s Gambit e difende il Knockout Championship

Nel post match la Purrazzo, Kimber Lee & Susan attaccano Tenille ma assistiamo al ritorno di Taylor Wilde, che fa piazza pulita sul ring e lancia la sfida alla Virtuosa

