WWE, Kurt Angle stravede per Chad Gable: le sue parole

Nella più recente puntata del suo podcast, l’eroe olimpico ed ex World Heavyweight Champion Kurt Angle ha parlato di svariati argomenti, toccandone uno in particolare. Angle infatti ha provato a spiegare chi potrebbe essere, secondo il suo punto di vista, un lottatore da main event negli show WWE, anche se non viene adeguatamente pushato come invece dovrebbe.

Secondo Angle esiste infatti un lottatore che potenzialmente può raccogliere la fiaccola dei migliori del business. Anche se il nome è piuttosto sorprendente: “Direi – e ci ho lottato contro verso la fine della carriera – Chad Gable. Penso che questo ragazzo abbia un grande potenziale. So che la compagnia ha iniziato ha spingerlo, poi l’hanno licenziato, poi di nuovo spinto e ancora licenziato. Non so se riguarda la sua taglia ma il ragazzo è fantastico. Nella vita reale può fare il culo a uno qualsiasi di quei lottatori. E’ un vero duro e non farlo andare nel main event, dove merita di essere, mi lascia a bocca aperta. E’ un grande talento, un wrestler molto tecnico, un ex olimpionico: non si può chiedere di più”.

Secondo Angle, quindi, dovrebbe lasciare la WWE per dimostrare il suo valore altrove? “Non gli consiglierei di farlo, anche se probabilmente lo aiuterebbe. In verità, non darei a nessuno quel tipo di consiglio. Vorrei che facessero semplicemente ciò per cui si sentono a loro agio ma Chad ha bisogno di un restyling. Andare per esempio in NJPW, fare esperienza e tornare con un personaggio diverso lo aiuterebbe sul serio. Non sto dicendo che dovrebbe farlo ma che non sarebbe una cosa cattiva provarci”.

