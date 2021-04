La squadra di Solkjaer rappresenta senza dubbio una delle formazioni più temibili di tutto il calcio inglese: negli ultimi tempi il Manchester United ha trovato grande continuità di prestazioni, dimenticando un inizio decisamente deludente che l’ha visto protagonista anche di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Champions League per mano del sorprendente Lipsia. Se il Manchester City sembra aver ormai ipotecato il titolo, i Red Devils vorranno dire in Europa League, una competizione che sembra fatta su misura per Rashford e compagni.

La Roma sta vivendo una stagione di buon livello, benché le critiche non si siano mai realmente placate: la panchina di Fonseca, infatti, è spesso stata messa in discussione, benché i risultati ottenuti dall’ex allenatore dello Shakhtar abbiano sempre rispecchiato le aspettative della società. Se in campionato la fatica è stata tantissima (tanto che nell’ultimo turno di campionato è arrivata una sconfitta contro il Cagliari), l’Europa League rimane un obbiettivo alla portata: il grande passaggio del turno ottenuto contro l’Ajax ne è la prova.