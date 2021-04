Il PSG deve puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. Ciononostante, benché il percorso in Champions sia stato fino ad ora fantastico, in campionato la fatica non è stata poca, tanto che al momento il primo posto è occupato dallo straordinario Lilla. Per questo motivo, la testa di Mbappé e compagni non può che essere totalmente rivolta alla Champions League, dato che questo potrebbe davvero essere l’anno buono.