La squadra di Emery si è affermata come una delle formazioni più solide di tutto il campionato, pur non potendo certo vantare un calcio piacevole come quello della Real Sociedad. Allo stesso tempo, il Villarreal è anche la squadra con più pareggi in questa LaLiga, ben 13. Contro l’Arsenal, quindi, Moreno e compagni dovranno cercare di contenere al meglio Lacazette e compagni, anche perché l’attacco dei Gunners è probabilmente uno dei più forti del campionato inglese.

L’Arsenal, dopo aver vissuto un inizio di stagione drammatico, sta finalmente tentando di ritornare quantomeno in zona Europa League, anche se i limiti della formazione di Arteta sono davvero notevoli e sono spesso emersi nei momenti più importanti del girone d’andata, compromettendo un cammino già di per sé complicato. Anche nella sfida contro il Villarreal Lacazette e compagni rischiano di fare fatica, anche se la superiorità tecnica dei ragazzi di Arteta dovrebbe emergere.