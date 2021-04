Cosa succederà nello show di stasera? Dopo un paio di puntate decisamente deludenti la WWE promette una puntata di RAW che dovrebbe cercare di smuovere gli equilibri in vista di WrestleMania Backlash, il prossimo PPV della compagnia di Stamford in programma tra tre settimane ed esattamente domenica 16 maggio.

La RAW preview di stasera è comunque interessante e gira intorno al WWE Championship detenuto da Bobby Lashley: dopo aver difeso la cintura al Grandest Stage of Them All il campione dovrà ripetersi a WrestleMania Backlash ancora contro Drew McIntyre.

WWE RAW preview 26/04/2021

Lo scozzese si è guadagnato la title shot vincendo un Triple Threat per il #1 contender contro Randy Orton e Braun Strowman, e proprio con quest’ultimo ha formato un’insolita alleanza la scorsa settimana per affrontare Mace & T-Bar.

Come avevano fatto nella puntata di RAW post-WrestleMania, i due ex Retribution hanno attaccato ancora una volta McIntyre a inizio puntata mentre discuteva con MVP e poi lo hanno affrontato in un 2 VS 1 Handicap match perso per squalifica in seguito all’ennesimo pestaggio.

È stato allora che in soccorso dello Scottish Psychopath è arrivato Strowman: sancito sul momento un tag team match, i due face hanno perso per squalifica quando hanno strappato via le maschere dal volto dei due ex Retribution per poi pestarli con le stesse.

Nella puntata di RAW di stasera avremo un replay di questo match: Mace & T-Bar avranno la possibilità di dimostrare quanto valgono sotto lo sguardo di Bobby Lashley, che dopo essersi preso una settimana di riposo tornerà allo show per mandare un messaggio proprio a McIntyre in vista di Backlash.

Grande attesa anche per Charlotte Flair, che dopo essere tornata battagliera ed aver pestato Asuka e la RAW Women’s Champion Rhea Ripley ha perso con la nipponica la scorsa settimana a causa di un intervento decisivo della campionessa non visto dall’arbitro.

Un episodio che ha scatenato la sua furia nei confronti del personale WWE e che ha costretto il commissioner Adam Pearce a comminarle una multa di 100.000 dollari e una sospensione a tempo indeterminato. Basterà per fermarla? Lo scopriremo stasera a RAW!