Celta Vigo Levante è la partita che apre questa 34esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Celta Vigo Levante

Il Celta Vigo sta vivendo un periodo di forma decisamente positivo, che ha sicuramente alzato il morale del club. Nelle ultime 5 partite, infatti, sono arrivati 7 preziosi punti, che hanno permesso alla squadra guidata da Coudet di stabilirsi in mezzo alla classifica, a debita distanza da una zona retrocessione che non fa più paura. Difficile che i galiziani riescano a conquistare un posto nella prossima Europa League: ciononostante, contro il Levante dovrebbe arrivare una vittoria.

La squadra allenata da Lopez, fino a qualche tempo fa, stava vivendo una stagione semplicemente da favola, che l’aveva vista affermarsi come una delle squadre più complicate da battere, tanto da riuscire ad accarezzare per qualche partita anche il sogno di una qualificazione alla prossima Europa League. Ad oggi, invece, le preoccupazioni del Levante sono totalmente rivolte alla zona retrocessione, che dista solo 9 punti: troppo pochi per poter dormire sogni tranquilli.

I pronostici di Celta Vigo Levante

Celta Vigo Levante è una partita che si preannuncia senz’altro equilibrata, vedendo contrapposte due squadre che distano in classifica appena 3 punti: ciononostante, Celta Vigo e Levante stanno vivendo due momenti di forma totalmente diversi, e proprio per questo motivo noi ci sbilanciamo sui padroni di casa che, pur con qualche difficoltà, dovrebbero riuscire a portare a casa i 3 punti. I nostri consigli, quindi, vanno rispettivamente all’1X+Over 1,5 e all’Esito Gol, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su Aspas, vero leader della squadra di Coudet.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Aspas

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni