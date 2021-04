Marsiglia Strasburgo è la partita che apre questo 35esimo turno di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

Il Marsiglia di Sampaoli è stato costruito per lottare per un titolo che, però, non sembra essere alla portata dei giocatori marsigliesi, che in questa stagione non sono ancora stati in grado di trovare continuità e soprattutto la giusta motivazione per rimanere in scia con il PSG, il Lione e il Lilla. Al momento, infatti, la vetta dista addirittura 18 punti: troppi, anche se una vittoria con lo Strasburgo potrebbe permettere ai marsigliesi di crescere ulteriormente sotto l’aspetto psicologico.

Lo Strasburgo, dopotutto, non sta giocando una grande stagione (per usare un eufemismo): al momento, la squadra francese occupa un mediocre 15esimo posto, che non è assolutamente in linea con le qualità dei singoli a disposizione del tecnico Laurey. Fra i giocatori più interessanti va sicuramente nominata la coppia di bomber formata da Ajorque e Diallo, che potrebbero mettere in difficoltà la difesa di un Marsiglia che, però, si preannuncia difficilissimo da battere, dato che può contare su giocatori come Thauvin e Payet.