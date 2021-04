Altre grane per Ryback, ex lottatore WWE che con la federazione di certo non si è lasciato bene. Attraverso il suo account social di Twitter, infatti, il Big Guy ha espresso alcune opinioni quantomeno controverse nell’ambito di vaccini e mascherine per quanto concerne il COVID-19.

WWE, Ryback esprime opinioni controverse su vaccino e mascherine

Ryback infatti ha inizialmente scritto su Twitter: “Per me è perfettamente ok e anche responsabile non volersi vaccinare. Proprio come anche la storia delle mascherine: non facciamoci distrarre e focalizzare l’attenzione su altro. Molte persone non si sono ammalate per anno perché hanno correttamente costruito il loro sistema immunitario. Viviamo la vita!”.

Ovviamente le parole di Ryback – come d’altronde ampiamente prevedibile – hanno fatto discutere. In seguito, infatti, l’ex WWE Intercontinental Champion ha cercato di chiarire alcuni punti del suo discorso.

“Io sono a supporto sia di chi vuole prenderlo il vaccino che di chi non vuole farlo”, ha spiegato subito dopo. Mentre ha poi scritto a un utente che lo ammoniva sulla questione delle mascherine: “Non sono assolutamente contro le mascherine. Il mio post fa riferimento alle persone che si vergognano per le decisioni proprie e personali che hanno preso. E’ venuto meno il significato di iò che volevo dire. Il mio post è un invito positivo a tutte le persone affinché prendano le decisioni che ritengono più opportune. Come d’altronde tutti abbiamo sempre fatto”.

Inutile dire che la cosa sta continuando a far discutere i social network. Ryback, nel suo periodo post WWE, si è peraltro spesso segnalato proprio per le sue dichiarazioni molto poco felici, sia che riguardassero la sua ex compagnia che altri temi extra wrestling.

