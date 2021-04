Southampton Leicester è il match che apre questa 34esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo e importantissimo per le Foxes.

L’analisi di Southampton Leicester

Il Southampton aveva iniziato nel migliore dei modi la propria stagione, stabilizzandosi subito nella parte sinistra della classifica. Da molti mesi, tuttavia, la squadra allenata da Hasenhuttl è piombata in una profondissima crisi di risultati, tanto che al momento occupa un deludentissimo 15esimo posto con appena 36 punti racimolati: una serie di risultati talmente deludenti che la panchina del tecnico austriaco è stata spesso messa in discussione. Qualcosa di semplicemente impensabile a inizio stagione, quando tutti immaginavano di vedere Ings in Europa League.

Nelle ultime giornate, il Leicester ha rallentato la sua corsa apparentemente inarrestabile, dopo aver vissuto un girone d’andata semplicemente straordinario. Ciononostante, la squadra guidata da Rodgers è determinata a vendicare il beffardo quinto posto ottenuto nella scorsa stagione: la volontà è infatti quella di ritornare in Champions League. Al momento, Vardy e compagni stanno riuscendo nel loro obbiettivo, occupando la terza posizione, in piena zona Champions ma a soli 4 punti dal quarto posto. Considerata la vicinanza delle rivali, quindi, la vittoria contro il Southampton e è un must.

I pronostici di Southampton Leicester

Southampton Leicester, oltre ad essere la partita che apre questo turno di Premier League, è anche una delle partite più interessanti di questa giornata, dato che vede contrapposte due squadre con ambizioni completamente diverse: noi, quindi, ci sbilanciamo su quelle delle Foxes, che dovranno necessariamente conquistare un posto nella prossima Champions, motivo per cui i nostri consigli vanno rispettivamente all’X2 e al Multigol 2-3 del Leicester. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Vardy, autore sin qui di una grandissima stagione.

Giocata EASY: X2

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-3

Marcatore: Vardy

Possibile risultato: 1-3

Le probabili formazioni