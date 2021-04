Nel main event che ha concluso l’ultima puntata di RAW Braun Strowman è riuscito a sconfiggere Drew McIntyre guadagnandosi così un posto nel match valido per il WWE Championship tra lo scozzese e il campione Bobby Lashley in programma a WrestleMania Backlash.

L’incontro si è così trasformato in un Triple Threat match e metterà di fronte tre autentici colossi: l’All Mighty Champion Bobby Lashley, lo Scottish Psychopath Drew McIntyre e The Monster Among Men, Braun Strowman appunto.

Cambia un match per Wrestlemania Backlash

La WWE ha così cambiato le carte nei match validi per i titoli massimi di RAW e SmackDown in vista di WrestleMania Backlash, PPV che come suggerisce il nome dovrebbe riproporre gran parte degli incontri visti a Tampa nel Grandest Stage of Them All ma che naturalmente in alcuni casi sono stati cambiati.

Così il single match tra Bobby Lashley e Drew McIntyre di RAW è diventato un Triple Threat, mentre il match a tre che aveva coinvolto Roman Reigns, Edge e Daniel Bryan a SmackDown dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – trasformarsi in un semplice match uno contro uno.

Per adesso il Triple Threat per il WWE Championship resta comunque l’unico match annunciato ufficialmente insieme a un altro incontro che è cambiato rispetto a WrestleMania: dopo aver conquistato lo SmackDown Women’s Championship contro Sasha Banks, Bianca Belair lo difenderà dall’assalto di Bayley, utilizzata a Tampa soltanto nel backstage.

WrestleMania Backlash andrà in scena ancora a Tampa il prossimo 16 maggio, dunque tra tre settimane: è probabile dunque che entro la fine della prossima settimana la WWE annuncerà la card completa.

