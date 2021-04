Annunciata nella giornata di ieri, la partecipazione a The Bump di AJ Styles & Omos si è rivelata divertente e ha fornito ai fan una spiegazione sulla loro lunga assenza dagli schermi della WWE, anche se chi si aspettava una reale giustificazione sarà rimasto deluso.

AJ Styles & Omos sono carichi e pronti a tornare in azione

I RAW Tag Team Champions hanno infatti raccontato di aver festeggiato la conquista dei titoli a WrestleMania ai danni del New Day con una lunga vacanza in Nigeria, ospiti dei parenti e degli amici di Omos, divertendosi come matti. Aggiungendo che adesso sono pronti e carichi per il loro ritorno sul ring, annunciato per la prossima puntata di RAW.

AJ Styles ha spiegato che neanche Vince McMahon è stato capace di dir loro di no: “Gli abbiamo detto che avevamo bisogno del suo jet privato per andare in Nigeria e lui ci ha detto ok, del resto siamo i tag team champions!”

Interessanti le parole di Omos, che parlando degli ex campioni in cerca di rivincita ha affermato che “il New Day è una vecchia notizia, possono mettersi in fondo alla fila”, lasciando intendere che lui e Styles guardano già avanti alla prossima sfida. Aperta a tutti, perché come ha rincarato il Phenomenal One parafrasando John Cena “se volete qualcosa, venite a prendervela!”

Omos ha poi ringraziato l’amico per la rapida crescita che grazie a lui ha avuto in WWE, definendosi molto cresciuto e definendo la loro amicizia “qualcosa di magico”. E a chi ha notato delle somiglianze tra i due e due leggende come Shawn Michaels e Diesel, Styles ha ribadito che il paragone ci può stare. Ma ovviamente loro sono migliori.

Infine una frecciatina al New Day e ai loro tentativi di impedire l’ingresso sul ring di Omos a WrestleMania (“Ma quanto sono stati maleducati a provarci?”) e l’annuncio: “Torneremo lunedì, siamo pronti a festeggiare!”