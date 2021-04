Andrade ha fatto parlare molto di se tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, quando è entrato in rotta di collisione con la WWE fino a ottenere il rilascio poco prima della Royal Rumble. Talento cristallino, a Stamford non è certo stato sfruttato nel migliore dei modi e ha deciso così di ripartire da un’altra parte scatenando le fantasie dei suoi numerosi fan.

Ma mentre si è parlato a lungo di un ritorno in Messico, di un’esperienza in Giappone o addirittura di un approdo nella AEW che oggi più che mai rappresenta la vera concorrenza per la WWE, pare che la prima tappa della sua rinascita dovrebbe avvenire in uno show lontano dalle major a McAllen, Texas. In uno show indipendente ancora non ufficializzato.

Alberto Del Rio annuncia un match contro Andrade

Ad annunciarlo a SuperLuchas l’ex WWE Alberto Del Rio, noto fuori da Stamford come Alberto El Patron. Queste le parole riportate sul sito messicano: “Per la prima volta vedremo Alberto Del Rio contro Andrade, quello che la gente chiede da tanto tempo.”

Lo show, annunciato per il prossimo 31 luglio, dovrebbe coinvolgere anche ex stelle della WWE come Kalisto, Cinta de Oro (Sin Cara), Epico e Primo oltre a Sexy Star e nomi come Dos Caras Jr., Blue Demon Jr. e Dr. Wagner Jr., figli d’arte di vere leggende della lucha libre.

Il condizionale comunque è d’obbligo, perché l’evento non è ancora stato confermato e potrebbe dipendere molto dal processo che a inizio maggio riguarderà Alberto Del Rio, accusato di rapimento e violenza sessuale nei confronti della ex compagna.

Tra i più noti e titolati wrestler messicani di sempre, Del Rio ha finito per sprecare il suo enorme talento e precludersi traguardi ancora più grandi a causa di gravi problemi caratteriali che hanno contraddistinto la sua vita e frenato la sua carriera.

Già accusato di violenza domestica in passato dalla ex Paige, rischia una condanna dai 2 ai 20 anni secondo molti media, questo nonostante la vittima abbia parzialmente ritrattato le accuse con un post su Instagram successivamente cancellato. Un gesto che non ha convinto l’accusa, che si basa del resto anche sui precedenti del Patron.

Andrade non ha commentato l’annuncio di Del Rio, che secondo Cage Side Seats potrebbe essere più un’idea del luchador che un vero e proprio evento già organizzato. Vedremo l’evoluzione delle cose nelle prossime settimane.