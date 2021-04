Chelsea Fulham è uno dei match più interessanti di questo 34esimo turno di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per la squadra di Tuchel.

L’analisi di Chelsea Fulham

Il Chelsea, nelle ultime settimane, è riuscito a ritornare nelle primissime posizioni di classifica, grazie ad una guida tecnica, quella di Tuchel, che ha ridato moltissime certezze a Werner e compagni: la sfida contro il West Bromwich, tuttavia, ha fatto emergere qualche dubbio riguardo alla solidità della tattica dell’allenatore tedesco. Ciononostante, il grande pareggio ottenuto contro il Real Madrid ha sicuramente rivitalizzato la squadra di Tuchel, che contro il Fulham dovrà assolutamente cercare di vincere. La squadra guidata dall’inglese Parker, dopotutto, sta vivendo una stagione decisamente negativa, anche se nelle ultime partite qualcosa sembra essere cambiato, almeno dal punto di vista dell’atteggiamento: il Fulham, infatti, viene da alcune partite di buonissimo livello, anche se le vittorie sono state davvero pochissime. Non a caso, la squadra di Parker occupa ancora il terzultimo posto, a 7 punti dal Newcastle quartultimo. Troppi, forse, per sperare di rimanere fra le grandi del calcio inglese per ancora una stagione.

UFC, NICK DIAZ NEL MIRINO DI MASVIDAL E CHIMAEV

I pronostici di Chelsea Fulham

Chelsea Fulham è una delle partite più interessanti di questo turno di Premier League, benché veda contrapposte due squadre con rose e ambiziosi nettamente contrapposte: da una parte, infatti, troviamo una squadra che vuole assolutamente conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League, dall’altra, invece, troviamo una formazione che lotterà fino all’ultimo per rimanere nella massima serie inglese. Per questo motivo, i nostri consigli vanno all’Over 1,5 dei Blues e all’Esito Gol, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su Werner, che non solo vorrà, ma dovrà necessariamente rifarsi dopo la terribile prestazione di Madrid.

Giocata EASY: Over 1,5 Casa

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Werner

Possibile risultato: 3-1

Le probabili formazioni