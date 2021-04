Crystal Palace Manchester City è uno dei match più interessanti di questo 34esimo turno di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Crystal Palace Manchester City

Il Crystal Palace è stata una squadra molto incostante nelle ultime stagioni, benché gli investimenti siano stati importanti: l’esempio più clamoroso è rappresentato da Benteke, pagato 30 milioni di euro e mai capace di prendersi sulle sue spalle l’attacco delle Eagles. Questa stagione, benché inizialmente fosse stata di buon livello, si sta rivelando mediocre, con i ragazzi di Hodgson che non hanno mai dato l’idea di poter fare il salto di qualità. Contro il City, quindi, è improbabile arrivi una vittoria, ma anche un pareggio potrebbe essere un risultato non nelle corde di Zaha e compagni. Il Manchester City, invece, sta senza dubbio vivendo una stagione di altissimo livello su tutti i fronti, anche se ha vissuto un inizio di stagione altalenanti. Negli ultimi mesi, tuttavia è tornato prepotentemente nella parte altissima della classifica, tanto che al momento occupa il primo posto con 10 punti di vantaggio sulle proprie pretendenti. Guardiola, quindi, dovrà cercare di vincere anche contro il Crystal Palace, che, da squadra incostante e senza obbiettivi, non può mettere i bastoni fra le ruote di Sterling e compagni.

I pronostici di Crystal Palace Manchester City

Crystal Palace Manchester City è una delle partite più interessanti di questo turno di Premier League, ma, allo stesso tempo, è anche uno dei match più scontati, vedendo rispettivamente contrapposte una squadra di metà classifica e la prima forza del campionato. Per questo motivo, i nostri consigli non possono che andare a favore dei Citizens: puntate quindi sul 2+Over 1,5 e sul Multigol Trasferta 2-3. Per quanto concerne i marcatori, invece, vi consigliamo di puntare su Foden, la vera Next Big Thing del calcio inglese.

Giocata EASY: 2+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-3

Marcatore: Foden

Possibile risultato: 0-2

Le probabili formazioni