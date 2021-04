Di recente i due futuri (e già passati) avversari Dustin Poirier e Conor McGregor hanno avuto modo di discutere su social del fatto che lo stesso irlandese non avesse più donato soldi alla fondazionale di beneficenza di Poirier, come promesso inizialmente prima del loro secondo match. In seguito lo stesso McGregor ha fatto una donazione di 500.000 dollari per un’associazione che si occupa di sviluppo giovanile in Louisiana e che, in passato, aveva collaborato anche con la fondazione di Poirier. Lo stesso avversario di McGregor, in alcune dichirazioni rilasciate a ESPN, ha lodato il comportamento dell’irlandese.

UFC, Dustin Poirier si congratula con Conor McGregor per la donazione

“La cosa è incredibile perché, alla fine, si tratta solo di aiutare le persone e anche l’intera comunità. Quando volevamo fare dei piccoli gesti, prima che nascesse la fondazione, ero solito per esempio vedere alcuni articoli all’asta su eBay. Alla fine tutto fa parte dell’obiettivo e la beneficenza ha vinto, missione compiuta”, ha spiegato Poirier.

The Diamond ha anche spiegato che non gli ha dato fastidio il fatto che la donazione sia stata rivolta a un’associazione diversa dalla sua: “Molte persone hanno visto questa cosa in maniera negativa, convinte che si trattasse di un colpo basso ai miei danni. Conor non ha più donato soldi alla mia fondazione benefica ma comunque quei soldi non spettavano di certo a me, bensì alle persone più bisognose. Non capisco per quale motivo la gente abbia criticato questa scelta. Alla fine si tratta sempre di una vittoria della beneficenza” ha concluso Poirier. I due, ricordiamolo, si affronteranno nel main event di UFC 264.

