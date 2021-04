Il PSG deve puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. Ciononostante, benché il percorso in Champions sia stato fino ad ora fantastico, in campionato la fatica non è stata poca, tanto che al momento il primo posto è occupato dallo straordinario Lilla. Per questo motivo, Mbappé e compagni dovranno assolutamente vincere anche contro il lanciatissimo e determinatissimo Lens.

Se c’è una squadra che ha sorpreso, in questa stagione di Ligue 1, quella è senza dubbio il Lens: dopo un girone di ritorno mediocre e altalenante, infatti, la squadra allenata da Haise è riuscita a rialzarsi e al momento occupa un’incredibile quinto posto, a soli 11 punti dalla zona Champions. Un risultato eccezionale, per una squadra neopromossa ma comunque determinatissima a non regalare punti al PSG. Compito che Fofana e compagni potrebbero svolgere egregiamente.